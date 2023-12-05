Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU:
Sevgili boğalar, günün ilk yarısı ailevi konuların gündemde olacağı bir zaman dilimi. Kendi öz değer duygunu sorgulayacağın olaylar yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısı gerek özel hayatın gerek maddi konularda destekleyici etkiler var. Önemli görüşmeler için değerlendirebilirsin.
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