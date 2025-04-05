Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadele sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- 'Kırıldı kırılacak'
- Divan Başkanlığı için o isim önerildi
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı