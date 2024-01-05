Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Boğa burcu yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu :
Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur ve güven duygusu arıyorsunuz. Bu günleri atlatabildiğinizde, güçlendiğinizi ve daha sağlam temellere dayalı bir hayatınız olduğunu göreceksiniz.
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