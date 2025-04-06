Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2025 - 17:04

Güncelleme: 06 Nisan 2025 - 17:04

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu burcu günlük yorumu:

Ev ve aile konularında duygusal yoğunluk artabilir. Ancak dramatik tepkilerden kaçınmak önemli. Evde dekorasyon ya da kutlama planları için ideal bir zaman.



