Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Sabırlı olmalısınız. Ticari ilişkilerinizde gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olmalısınız.
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