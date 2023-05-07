Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında beklenmedik sorunlar çıkabilir. Çok takılmayın, çözümsel olun. Bir yerlerde yanlış yaptığınızı fark edin ve sorumluluk alın. Sakin kafayla düşünüp tüm sorunları halledebilirsiniz.
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