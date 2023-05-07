7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:24

Güncelleme: 07.05.2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Mayıs hangi burç oluyor? 7 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

7 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1911 - Rıfat Ilgaz

1923 - Abdurrahman Palay

1951 - Sevim Çizer

1953 - Müslüm Gürses

1956 - Parla Şenol

1971 - Cemil Demirbakan

1976 - Berke Hatipoğlu

1999 - Simay Barlas

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1840 - Pyotr İlyiç Çaykovski

1861 - Rabindranath Tagore

1892 - Josip Broz Tito

1901 - Gary Cooper

1919 - Eva Perón

1923 - Anne Baxter

1939 - Sidney Altman

1974 - Ian Pearce

1976 - Dave van den Bergh

1977 - Marko Miliç

1987 - Jeremy Menez

1995 - Seko Fofana

1998 - MrBeast