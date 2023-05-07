Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 7 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Mayıs hangi burç oluyor? 7 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
7 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1911 - Rıfat Ilgaz
1923 - Abdurrahman Palay
1951 - Sevim Çizer
1953 - Müslüm Gürses
1956 - Parla Şenol
1971 - Cemil Demirbakan
1976 - Berke Hatipoğlu
1999 - Simay Barlas
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1840 - Pyotr İlyiç Çaykovski
1861 - Rabindranath Tagore
1892 - Josip Broz Tito
1901 - Gary Cooper
1919 - Eva Perón
1923 - Anne Baxter
1939 - Sidney Altman
1974 - Ian Pearce
1976 - Dave van den Bergh
1977 - Marko Miliç
1987 - Jeremy Menez
1995 - Seko Fofana
1998 - MrBeast
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