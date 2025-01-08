Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, bugün güzellik, estetik konuları gündemde olabilir. Huzurlu ortamlarda zaman geçirmek, masaj yaptırmak, kaliteli müzikler dinlemek çok iyi gelecektir. Geleceğe dair maddi planlamalar ve kendini güvende hissedeceğin görüşmeler yapabilirsin.
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Tapu sahipleri dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!