Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Arkadaş çevrenizden göreceğiniz manevi destek fikirlerinizi hayata geçirebilmek açısından size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal adımlar atmamalısınız.
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