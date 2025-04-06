Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Dedikodu etmekte usta olan 3 burç: Bu burçlar herkesin hakkında konuşuyor
Bazı burçlar herkesin arkasında konuşmaktan geri dönmez. “Ben meraktan sordum” diyen ama detayları kaçırmayan burçlar burada! İşte, kulislerin kralları ve kraliçeleri…
Dedikodu bazıları için sosyal bir aktivite gibidir. Bilgi paylaşmayı severler, tabii biraz süsleyerek… Bu burçlar etrafındaki olaylara kayıtsız kalamaz. İşte kulaktan kulağa yayılan her haberde parmağı olan 3 burç...
İKİZLER BURCU
İkizler: Konuşmayı sever, dedikoduyu ise sanata dönüştürür. Ama kötü niyetli değil, sadece çok meraklı!
TERAZİ BURCU
Terazi burcu sosyal ortamlarda bilgi toplamak onun doğasında var. Zarifçe sorar, ama detayları unutmadan.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcuna sahip kişiler sevdiklerinin hayatındaki her şeyle ilgilenir. Bazen bu ilgi dedikoduya dönüşebilir.
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