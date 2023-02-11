Doğuştan süper zeka olan 3 burç insanı.. Hafızaları zehir gibi güçlüymüş

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:47

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 22:47

Dünyanın en zeki ve en güçlü burçları merak ediliyordu. Yapılan bir araştırmada ''Akrep, Koç ve İkizler'' burcunun en zeki burçlar olduğu kanıtlandı. Bu üç burçtaki insanlar diğer burç insanlarına göre daha zeki ve daha güçlü bir hafızaya sahip oluyorlar.





AKREP: Zeki ve çevik Akrep mücadele insanıdır. Her daim kartlarını oynar. Zekasıyla yıkamayacağı sorun yok. Zaten o da uğraşmayı sever. Zekasını hırsından alır. Akrep burcu bir insanla polemik yaşamayın. Akrep zekasıyla sizi yenebilir. Siz haklı bile olsanız kurnazlıkları sayesinde sizi alt ederler. Bu yüzden siz siz olun Akreple tartışmayın.





KOÇ: Hızı seven bir Koç aynı zamanda hızlı düşünür. Hızlı karar verir. Zekasının en büyük belirtisi hazır cevap olmasıdır. Çabuk algılar çabuk harekete geçirir. En büyük handikapı konsantre süresinin kısa olmasıdır. Koç rahatsız edici özelliklere sahiptir. Lider burçlardan biri olması nedeniyle koç çoğu zaman sizi çileden çıkarabilir. Eğer hayatınızda Koç burcundan biri varsa yandınız. Zehir gibi zekası sayesinde sizi çileden çıkarabilir.





İKİZLER: Bakışlarından bile zeka fışkırır. Yeter ki canı istesin. Zekası hiç durmadan çalışır. İkizler insanı ayrıca iyi bir gözlemcidir. Yaptığınız hatalara dikkat edin. İkizler hiç bir şeyi unutmaz. Zehir gibi hafızası sayesinde çok basit bir olayı bile yeri ve zamanı geldiğinde önünüze koyabilirler. Bu yüz yüzden siz siz olun İkizler burcuyla sakın tartışmaya girmeyin!