Astrolog Bilge Aslı ile
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DUS 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DUS 2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS/2) başlangıç ve bitiş saati sınav öncesinde gündeme geldi. Peki, DUS 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DUS 2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
Diş hekimi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 DUS/2 sınavının, ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, DUS 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DUS 2 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2024 DUS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem) 13 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, DUS 2. Dönem sınavı Ankara ve İstanbul'da yapılacak. DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak.
DUS sınavında toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak.
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