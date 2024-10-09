Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:19

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı. Peki, AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı. Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.