El becerisi en yüksek burçlar: 'Üreterek' dinlenen 3 burç...

Herkes boş vaktini ekran kaydırarak geçirirken, bazı burçların zihni sadece fiziksel bir maddeye dokunduğunda susar. Tüketmekten ziyade "üretmek" üzerine programlanmış burçlar...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Toprak elementinin en saf temsilcisi olan Boğalar, doğaya ve maddeye dokunmaya aşktır. Çamurdan bir satranç takımı yapmak, seramikle uğraşmak veya mutfakta saatlerce yeni bir tarif denemek onların terapi yöntemidir. Elleriyle yarattıkları o somut ve estetik sonuca bakmak, dünyadaki tüm yorgunluklarını alır.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başakların el becerisi tamamen ince işçilik ve detaycılık üzerine kuruludur. Sabır gerektiren, santim santim hesaplanan tasarım işleri, maketler veya dijital tasarım araçlarında sıfırdan bir sayfa düzeni kurmak onları inanılmaz rahatlatır. Beyinlerindeki o analitik çarklar, elleri çalıştığı sürece kusursuz döner.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar klasik hobilerden hızla sıkılırlar. Onların el becerisi tamamen inovatif ve kimsenin aklına gelmeyen projelerde ortaya çıkar. Geleneksel olanı alıp kendi "tuhaf" ve yaratıcı filtrelerinden geçirerek tamamen özgün, el yapımı tasarımlar ortaya çıkarırlar.