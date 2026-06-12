Hayali alışveriş uzmanları: Gece Yarısı sepeti doldurup sabah hepsini silen 3 burç!

Alışveriş yapmak bu burçlar için bir ihtiyaçtan ziyade, geceleri zihni rahatlatma ve hayal kurma yöntemidir. Gece saat 02.00 civarı telefona sarılırlar. İşte online sitelerin trafiğini tek başına sırtlayan o 3 burç...

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Estetik ve şık olan her şeye aşıklardır. Gece yarısı o güzel kıyafetleri, tasarım ürünleri sepete eklerken adeta görsel bir şölen yaşarlar. Ancak o meşhur kararsızlıkları yüzünden ödemeyi sabah erteleyip, gün ışığında o heveslerini tamamen kaybedebilirler.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçler evlerini ve konfor alanlarını güzelleştirmeye bayılırlar. Sepetleri genellikle ev dekorasyon ürünleri, mutfak gereçleri veya kendilerini şımartacak mumlarla doludur. Sırf o ürünlerin evde nasıl duracağını hayal etmek bile onlara huzurlu bir uyku uyutmaya yeter.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizlerin maymun iştahlılığı sepetlerine yansır. O an bir hobiye merak salıp onunla ilgili tüm ekipmanları sepete dizerler. Ancak zihinleri o kadar hızlı değişir ki, sabah uyandıklarında o hobiye olan ilgileri çoktan bitmiş olur ve sepet iptal edilir.