İçindeki çocuğu asla büyütmeyenler: Yaşı kaç olursa olsun ruhunu genç tutan 3 burç!

Bazı burçların ruhu, bu toplumsal kalıplara girmeyi her yaşta reddeder. Onlar ofiste en kritik projeleri yönetirken bile masalarında küçük bir figür saklayabilir, evde tek başlarına oyun konsolunun başına geçebilir ya da yağmurlu bir günde sadece canı istedi diye dışarı fırlayabilirler. İşte zamanı tersine akıtan, doğuştan genç ruhlu 3 burç...

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 MAYIS)

Merak duygusu bir insanı ne kadar genç tutabilirse, İkizler o kadar gençtir. Onların zihni sürekli yeni bir bilgi, yeni bir oyun veya yeni bir trend peşindedir. Yaşları kaç olursa olsun, dünyadaki teknolojik gelişmeleri, popüler kültür esprilerini veya yeni nesil alışkanlıkları en hızlı onlar kavrar. Ciddiyetten çok çabuk sıkıldıkları için, hayatı her an eğlenceli bir oyun parkına çevirme yeteneğine sahiplerdir.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların içindeki çocuk, o saf ve durdurulamaz heyecan duygusunda gizlidir. Bir şeye heves ettiklerinde gözleri tıpkı bir çocuk gibi parlar. Engelleri, mantıklı açıklamaları veya "bunu yapamazsın" diyenleri duymazlar; sadece o an içlerinden gelen dürtüyle hareket ederler. Bu bitmek bilmeyen yaşam enerjisi ve rekabetçi ruh, onların fiziksel ve zihinsel olarak yaş almasını tamamen engeller.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yaylar için dünya keşfedilmeyi bekleyen devasa bir oyun alanıdır. Kurallardan, rutinlerden ve sınırlandırılmaktan nefret ederler. En ciddi ortamlarda bile içlerindeki o saf iyimserliği ve neşeyi korumayı başarırlar. Yaşları ilerledikçe birer "bilge" olurlar belki, ama o bilgelik hiçbir zaman asık suratlı bir ciddiyete dönüşmez; aksine her zaman muzip ve hayata gülen bir çocuk olarak kalırlar.