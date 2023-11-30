Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Yuva alanınızla alakalı harcamaların artabileceği bir gün. Alışveriş merakınız bugün en üst seviyeye ulaşabilir. Kendinize hakim olmalısınız. İhtiyaçlarınızı listeleyip önceliklerinizi belirlemek size yardımcı olabilir.
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