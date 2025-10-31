Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
31.10.2025 16:47:00
Astrolog Bilge Aslı
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

Kariyer konularında sezgisel hareket ediyorsun. Yöneticiler veya otorite figürleriyle ilişkilerinde duygusal hassasiyet gösterebilirsin. Yaratıcı fikirlerini mesleğine yansıtmak öne çıkar.

 