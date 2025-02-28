Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Öcalan’ın çağrısı sonrası TKP’den açıklama
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!