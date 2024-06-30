Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sağlığınızla alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular bugün gündeme gelebilir. İş yerinizde yaşadığınız belirsizlikler bugün çözüme kavuşmayabilir. Sorunu dışarda aramak size zaman kaybettiriyor. Kendinize dönmek çözüm olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- Otel ve evler tahliye edildi!
- En geçimsiz burçlar hangileridir?
- Misafir sevmeyen 4 burç!
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi