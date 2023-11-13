Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün yakın ikili ilişkilerinizde anlaşmazlıkların yaşanabileceği bir gün olabilir. Acele karar vermeyin biraz daha detaylı düşünmeye çalışın. Bugün sorunlarınızda orta yolu bulmanız biraz zor olsa da adaletli bir tavır sergilerseniz işler kolaylaşacak.
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