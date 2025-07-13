Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Toplum önündeki duruşunuzda hassasiyet artıyor. Kariyer alanında sezgisel hareket edebilirsiniz. Ancak üstlerle iletişimde kafa karışıklığı veya belirsizlik olabilir. Daha net olun.
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Toplum önündeki duruşunuzda hassasiyet artıyor. Kariyer alanında sezgisel hareket edebilirsiniz. Ancak üstlerle iletişimde kafa karışıklığı veya belirsizlik olabilir. Daha net olun.