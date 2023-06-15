Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Oldukça hareketli, aktif bir gün sizi bekliyor. Yeni başlangıçlara hazırsınız. Hayatın her alanında kararsız kaldığınız konuları bugün netliğe kavuşturabilirsiniz. Eğitim, kısa seyahatler ve ticaret alanında şanslı etkiler var. Kendinize inanın.
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