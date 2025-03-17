Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:04

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:04

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Ne kadar çok düşünürseniz düşünün sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı sıkıntılar oluyor. Artık öğrenmelisiniz; düşünmekle değil hareket etmekle sorunları çözebilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen konuları fazla üzerinize almayın.