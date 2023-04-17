Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün fikirsel olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Bugün geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Zengin olmak için doğmuş 4 burç