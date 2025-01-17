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Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Ocak 2025 - 15:53

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.


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