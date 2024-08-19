Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İlişkilerinizde ağzınızdan çıkana biraz dikkat etmeniz gereken bir gün. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bugün kesin kararlar almasanız iyi edersiniz. Ticari konular, alışverişler, anlaşmalar açısından zorlayıcı görünüyor. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat.
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