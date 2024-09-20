Günlük Burç Yorumları: 21 Eylül Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Eylül 2024 - 16:09

Güncelleme: 20 Eylül 2024 - 16:09

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Kendinizi hiçbir yere ait hissedemiyor olabilirsiniz. Parasal konularla alakalı gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın, açık ve net olun. Netleştiremediğiniz ve zihninizi kurcalayan konular varsa bugün çözümsüz kalabilir.