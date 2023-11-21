Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2023 - 17:15

Güncelleme: 21 Kasım 2023 - 17:19

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.