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Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Mart 2025 - 15:42

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, geleceğe yönelik neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumda olabilirsiniz. Geçici bir süreç. Bugün düşüncesizce adımlar atmayın, harcamalarınıza dikkat edin. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. Yeni kararlar almalı ve sabırlı olmalısınız.


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