Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler bugün gündeminizde olabilir. Aceleci tavırlarınız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bugün ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailenizle alakalı sorumluluk almalı, onlara zaman ayırmalısınız. Sinir sisteminiz bugün hassas.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi