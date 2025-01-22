Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün iş arkadaşlarınız veya yakınlarınızın sağlık konuları gündemde olabilir. Yanlış anlaşılmaların, yanılgıların olabileceği bir gün. Önemli iş ve görüşmeler, önemli kararlar için uygun bir gün değil. Yarım kalan işlerinizi bugün halledebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı