Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu: :
Yeni iş anlaşmaları gündemde olabilir bugün sevgili ikizler. Verilen vaatleri doğru anladığından emin olmalısın. Daha sonra hayal kırıklığı yaşamamak için iki kez düşünüp bir adım atmak yapman gereken en doğru şey. Verdiğin sözlerin arkasında durmalısın.
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