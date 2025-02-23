Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün soğukkanlı olmanı gerektirecek ufak tefek krizler yaşayabilirsin sevgili ikizler. Hızlı ve fevri kararlar vermemen gereken bir gün. Sağlık sorunların tetiklenebilir. İçine attığın ne varsa sevdiklerinle paylaşmak çok iyi hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Mahkeme açık alanda içki içme yasağını iptal etti