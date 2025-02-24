Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün senin için keyifli bir gün gibi görünüyor. Zihinsel olarak uyumlu olduğun kişilerle kaliteli zaman geçirebilirsin. Maddi açıdan güzel gelişmeler kapıda fakat harcamalarına biraz sınır getirmelisin. Kendini dengeleme zamanı.
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