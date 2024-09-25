Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ekonomik anlamda yeniliklere ve gelişmelere açık bir enerji var sevgili ikizler. Yaşadığınız ekonomik sıkıntılara çözüm olacak kişilerle tanışabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- Hastane yolunda facia!
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı