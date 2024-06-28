Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün fikirsel olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Bugün geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havuza girmek isteyen kadınlara tehdit
- Zeynep Mayruk kimdir?
- 'Bunu yapacak kişi Ali Koç'tur'
- 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
- 'Fahrettin Koca istifasını sundu'
- Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
- MİT Gerçeği
- Bir ağaçtan 7 kez meyve alınıyor!
- Alkol 'ahlaksızlık' oldu
- Koray Aydın'ın ekibinden ilk istifa