Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2024 - 16:12

Güncelleme: 28 Nisan 2024 - 16:12

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İlişkilerde yaşadığınız sorunların bir türlü çözülememesi insanlara olan inancınızı yitirmenize sebep oluyor. Sorunu yanlış yerde arıyorsunuz. Hatayı biraz kendinizde arayın. Kendinize tuttuğunuz ayna size şifa olacak.