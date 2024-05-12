Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün.
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