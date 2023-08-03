Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ağustos 2023 - 17:11

Güncelleme: 03 Ağustos 2023 - 17:11

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:

Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.