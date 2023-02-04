Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilir, hayatınıza katkı sağlayacak yeni kişilerle tanışabilirsiniz sevgili ikizler. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün olumlu gelişmeler olabilir. Düşüncelerinizi cesaretle hayata geçirebilmek için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var