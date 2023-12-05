Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün yakın çevren, kardeşler, aile gibi gördüğün insanlar ve eğitim konuları özellikle sabah saatlerinde gündeminde olacak. Öğle saatlerinden itibaren taşınma, yer değişikliği veya ailevi konularda sıkıntılı olaylar veya anlaşmazlıklar yaşanabilir. Detaylara takılmadığın ölçüde kolay atlatacaksın.
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