Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:25

Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 16:25

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün alacağınız düşüncesizce kararlar işleri karıştırabilir. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Önünüzü göremediğiniz konularda karar vermeyin. Sağlık konuları gündemde olabilir.