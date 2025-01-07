Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün uzun zamandır devam eden sağlık sorunların varsa çözüme kavuşmaya çok yakın olacaksın. Ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsin. Konulara çözümsel yaklaşmak ve sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Düşünüp durmaktan ziyade elini taşın altına koymalısın.
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