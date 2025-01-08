Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ocak 2025 - 15:42

Güncelleme: 08 Ocak 2025 - 15:42

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, maddi konularla alakalı veya iş hayatında yaşadığın sorunlar kendini değersiz hissetmene sebep oluyor. Biraz iç dünyana dönüp ne istediğine karar vermen gerekiyor. Kafan netleştiğinde yaptığın girişimlerden daha fazla tatmin olacaksın.