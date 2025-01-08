Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, maddi konularla alakalı veya iş hayatında yaşadığın sorunlar kendini değersiz hissetmene sebep oluyor. Biraz iç dünyana dönüp ne istediğine karar vermen gerekiyor. Kafan netleştiğinde yaptığın girişimlerden daha fazla tatmin olacaksın.
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