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Sırf yalnız kalmamak için ilişkiye devam eden 4 burç: Bu burçlar duygusal boşlukla yüzleşmektense, içlerine sinmeyen bir ilişkide var olmayı tercih ediyor...

Bazı burçlar için en önemli şey duygusal güvenliktir. Peki, duygusal boşlukla yüzleşmektense, içlerine sinmeyen bir ilişkide var olmayı tercih eden kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sırf yalnız kalmamak için ilişkisine devam eden 4 burç...

Sırf yalnız kalmamak için ilişkiye devam eden 4 burç: Bu burçlar duygusal boşlukla yüzleşmektense, içlerine sinmeyen bir ilişkide var olmayı tercih ediyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:54

Herkes aşkı tutkuyla yaşamak, sağlıklı ve mutlu bir ilişki içinde olmak ister. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar, ilişki sona erdiğinde karşı karşıya kalacakları "yalnızlık" fikrinden öylesine ürker ki, artık onları mutlu etmeyen ilişkilerde bile kalmaya devam edebilirler. Peki, duygusal boşlukla yüzleşmektense, içlerine sinmeyen bir ilişkide var olmayı tercih eden kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, sırf yalnız kalmamak için ilişkisine devam eden 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU 

Yengeç burcu, aidiyet ve duygusal güvenlik arayışındadır. Terk edilmek ya da yalnız kalmak onun en büyük korkularındandır. Bu yüzden ilişki onu ne kadar yıpratıyor olursa olsun, alıştığı kişiden kopmakta zorlanır. Genellikle geçmişe takılı kalır ve "belki düzelir" umuduyla uzun süre dayanabilir.

2. BALIK BURCU 

Balık, duygusal bağlılığı çok derin yaşayan bir burçtur. Romantik beklentileri yüksek olsa da, gerçekler karşısında duygusal kırılganlık yaşayabilir. Yalnızlık duygusu Balık’ta depresif etkiler yaratabileceğinden, bazen sadece birini yanında hissetmek uğruna sevmediği ilişkilerde bile kalabilir.

3. TERAZİ BURCU 

Terazi burcu ilişkilerin burcudur. Hayatında bir "öteki yarı" olmadığında kendini eksik hissedebilir. Yalnızlık ona göre bir denge bozukluğudur. Bu nedenle uyumsuzluklar olsa bile, yalnız kalmamak adına ilişkisini sürdürmeye çalışabilir. Zaman zaman iç sesi, dış sesine galip gelemez.

4. BAŞAK BURCU 

Başak burcu genellikle mantığıyla hareket etse de, alışkanlıklarına bağlıdır. Bir ilişkiye emek verdiğinde onu bırakmak istemez. Bu yüzden duygusal boşlukla yüzleşmektense, artık heyecanı kalmamış bir ilişkide “idare etmeye” devam edebilir. Pratik düşünerek yalnızlığı göze alamayabilir.


Etiketler: #ilişkiler #yalnızlık #burçlar #Astroloji

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