Karşısındakini tek hatasında silen 5 burç: Bu burçlar hiçbir zaman ikinci şansı vermiyor...

Bazı insanlar affetmeyi sever, bazılarıysa yaşananları süzgeçten geçirip öyle karar verir. Ama bazı burçlar vardır ki; güvendiyse sonuna kadar, kırıldıysa tamamen gider. Onlar için bir hata, her şeyin sorgulanması demektir. İkinci bir şansı hak etmek bile zordur. Bu burçlar, sınırlarını aşanları affetmek yerine hayatlarından sessizce silmeyi tercih eder. Peki, hiçbir zaman ikinci şansı vermeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, karşısındakini tek hatasında silen 5 burç...





1. AKREP BURCU

Akrep için güven kutsaldır. Eğer biri onun karanlıkta kalbine ışık olmuşsa, sonsuz bağlılık gösterir. Ama tek bir ihanette, yalan ya da tutarsızlıkta o bağ bir anda kopar. Akrep affetse bile asla unutmaz. Ve çoğu zaman da affetmek yerine silmek daha kolay gelir. Sessizleşmesi, onun vedasıdır.





2. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları her şeyi sabırla inşa eder. İlişkilerde sağlamlık ve sadakat onun için çok önemlidir. Ama bir hatayla bu yapının sarsıldığını görürse, tekrar aynı çabayı göstermeye gerek görmez. Oğlak için güven kırılması, tüm planların iptal edilmesidir. “Bir kere olduysa, yine olur” düşüncesiyle ilerlemez.





3. BAŞAK BURCU

Başak burcu dikkatli, analizci ve titizdir. İnsanları gözlemleyerek tanır ve kusurları hemen fark eder. Eğer biri Başak'ın çizdiği sınırları bilerek aşarsa, affetmek çok zordur. Bir hata, onun gözündeki tüm değerleri yerle bir edebilir. Soğukkanlılığıyla sildiğini belli etmeden uzaklaşır ama geri dönmez.





4. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını çok belli etmese de birini hayatına aldıysa, o kişi onun için özeldir. Ancak beklentisi yüksektir: dürüstlük, sadakat, zeka... Bu beklentileri karşılamayan biri, tek bir hatada sonsuza kadar listeden çıkar. Kova siler ama bunu duygusal patlamalarla değil, sessiz bir yok oluşla yapar.





5. ASLAN BURCU

Aslan için itibar, saygı ve sadakat çok değerlidir. Eğer sevdiği insan, onun gururunu kıracak bir hata yaptıysa, Aslan bir anda duvarları yükseltir. Affedebilir gibi görünür ama aynı yerden bir daha bakmaz. O bir kral ya da kraliçedir; ihaneti, kırılmayı, küçümsenmeyi affetmez, sahneden sessizce iner.