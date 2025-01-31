Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2025 - 17:05

Güncelleme: 31 Ocak 2025 - 17:05

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koç, cesaretli yapından bugün eser yok. İş hayatın veya sağlık konularında canını sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Seni yıpratan insanları hayatından çıkartmalısın. Hırs yaparak kendini de çevreni de yıpratma. Bırakabilmek erdemdir.