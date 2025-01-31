Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koç, cesaretli yapından bugün eser yok. İş hayatın veya sağlık konularında canını sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Seni yıpratan insanları hayatından çıkartmalısın. Hırs yaparak kendini de çevreni de yıpratma. Bırakabilmek erdemdir.
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