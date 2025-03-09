Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Coşkulu ve eğlenceli bir gün. Heyecanlı ve özgüvenli yapınız çok fazla yüksekten uçmanıza sebep oluyor. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler olabilir fakat net kararlar almadan önce iyi düşünmeniz gereken bir gündesiniz.
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