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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:25

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Sevgili koç, zihninden geçen fikirlerin fazlalığı, uygulama konusunda sorunlar yaratabilir. Bugün motivasyonun yüksek olacak ama sinir sistemin çok hassas. Fikirlerini yavaş yavaş hayata geçir, her şey bir anda olmaz. Kazalara dikkat!



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