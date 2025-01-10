Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:25

Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 16:25

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koç, zihninden geçen fikirlerin fazlalığı, uygulama konusunda sorunlar yaratabilir. Bugün motivasyonun yüksek olacak ama sinir sistemin çok hassas. Fikirlerini yavaş yavaş hayata geçir, her şey bir anda olmaz. Kazalara dikkat!



